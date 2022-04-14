رئيس هيئةالأركان والملحق العسكري الأمريكي يبحثان تعزيز العلاقات بين البلدين





إلتقى رئيس هيئة الأركان الفريق أول ركن محمد عثمان الحسين اليوم بمكتبه بالخرطوم بمباني هيئة الأركان بجوزيف فولكر الملحق العسكري بسفارة الولايات المتحدة الأمريكية بالسودان.

ويعتبر اللقاء هو الأول بين الملحق ورئيس هيئة الأركان ويأتي بغرض التعارف والعمل على تعزيز العلاقات بين البلدين وبحث سبل تطويرها بما يخدم مصلحة شعبي البلدين وجيشهما بما يضمن الأمن والإستقرار .

وفي الختام شكر رئيس هيئة الأركان الملحق العسكري الأمريكي على حرصه على الزيارة متمنياً له إقامة طيبة في وطنه الثاني السودان.

وكالة سونا