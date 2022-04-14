دفعة جديدة من مصابي الثورة تغادر إلى الهند لتلقي العلاج





ودّعت اللجنة الفنية المختصة بعلاج مصابي الثورة بمجلس الوزراء اليوم بالصالة الوزارية بمطار الخرطوم الدفعة التاسعة من مصابي الثورة المتجهة لمدينة نيودلهي بجهورية الهند والمكونة من 5 من المصابين بالشلل، منهم ثلاثة من الولايات في إطار جهودها المتواصلة لعلاج مصابي ثورة ديسمبر المجيدة، ليرتفع عدد مصابي الثورة الذين تشرف اللجنة الفنية على علاجهم بالخارج إلى 101 مصاب حتى الآن.

فيما تشهد الأيام القليلة المقبلة اكتمال إجراءات سفر 20 مصاباً من أصحاب الإصابات في العيون للعلاج بالخارج.

وناشد محمد عثمان منسق اللجنة الفنية، الولايات باستعجال استخراج الأوراق الثبوتية للمصابين حتى تتمكن اللجنة من استكمال إجراءات علاجهم بالخارج، مشيراً إلى أن اللجنة عازمة على إكمال برنامجها في علاج مصابي ثورة ديسمبر بالخارج خلال الفترة المقبلة والذي يستهدف في هذه المرحلة حوالي 170 مصاباً، وأضاف أن اللجنة الفنية تعمل على متابعة حالات المصابين وسير عملية علاجهم بالخارج بصورة منتظمة بالتنسيق مع سفارتنا بالخارج.

ودعا المُصابين بأن يكونوا سفراء لبلادهم في عكس الصورة الزاهية للسودان على أكمل وجه، متمنياً الشفاء العاجل لكل المصابين وعودتهم سالمين ليسهموا في بناء الوطن.

وأعرب منسق اللجنة الفنية، عن شكره وتقديره لوزارتي الخارجية والمالية والتخطيط الاقتصادي وبنك السودان المركزي والجهات ذات الصلة لدعمهم المتواصل لعلاج مصابي ثورة ديسمبر المجيدة.

صحيفة الصيحة