هبة جبرة تكشف سر كلمة “قونة” التي تطلق على الفنانات في السودان





كشفت المطربة التي أصبحت مسيطرة على الساحة باغنيتها الشهيرة “سكة عطش” خلال لقائها مع الإعلامي احمد دندش عز سر كلمة” قونة” التي أصبحت متداولة بكثرة في المجتمع على أنها غير جميلة وتقلل من قيمة الفنانة .

وبحسب متابعات محررة” كوش نيوز” فقد ذكرت جبرة كانت لديهم صديقة في الوسط الفني معظم علاقاتها تكون مع لاعبي الكورة فكان عندما تراها صديقاتها وهي قادمة نحوهم يتهامسون قائلين “القون وصل” وعليه تم تأنيثها وبعدها إنتشرت الكلمة.

نصرة عبدالله

الخرطوم:(كوش نيوز)