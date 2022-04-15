شاهد بالفيديو: (زوزو) تثير شيخ الأمين بالرقص والانفعال معها رفقة مريديه ورواد المواقع يرددون”زوزو ياحلات زوزو”





أشعل شيخ الأمين منصات التواصل الإجتماعي عقب ظهوره مرة أخرى رفقة عدد من مريديه في حلقة من الذكر يقيمها كل حين وآخر وهو يرقص على أنغام أغنية (زوزو ياحلات زوزو) مما جعل رواد مواقع التواصل يشنون عليه هجوماً عنيفاً برقصه على تلك الأغنية باعتبار إنها من المدائح أو الاذكار التي يؤديها.



وبحسب متابعات محررة “كوش نيوز” فقد أصبح الكل يتساءل عن إلى ماذا يريد أن يصل شيخ الأمين من خلال مايقدمه هل يحاول الظهور وأن يصبح التريند في السوشيال ميديا ام ما يفعله لم يكن مقصوداً ولكن يتم تسريب تلك الفيديوهات دون علمه.

نصرة عبدالله

الخرطوم:(كوش نيوز)