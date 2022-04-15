شاهد بالفيديو.. مشهد من المسلسل السوداني الضجة (سكة ضياع) يثير جدلاً كبيراً ومتابعون: (والله جبتوها وارمة)





أثار مشهد من المسلسل السوداني الضجة (سكة عشم) والذي يعرض هذه الأيام على بعض القنوات السودانية ضجة واسعة وصاحبته انقسامات كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي.

وبحسب رصد ومتابعة محررة موقع النيلين فإن المشهد الذي أثار اهتمام منصات مواقع التواصل الاجتماعي تظهر فيه الممثلة سماح والتي تلعب في المسلسل دور إبنة رجل أعمال كبير وتعيش في حالة ثراء كبير.

حيث ظهرت سماح في المشهد وهي تستأذن والدتها التي تعيش هى الأخرى في ترف, في الذهاب لحفل دي جي في الساعة الواحدة صباحاً.

والدتها سمحت لها وبكل سهولة بالذهاب ولكن بشرط أن لا تتأخر, وهو ما وافقت عليه البنت بمقولة (حاضر ماما).

وبحسب متابعات محررة موقع النيلين لردود أفعال المتابعين على مواقع التواصل فقد وصف البعض الأمر بالغير منطقي وواقعي, إذ لا يمكن لأي أسرة أن تسمح لبنتها بالخروج من المنزل في هذا الوقت, مهما كانت الأسرة منفتحة أو منحلة.

كما وصفوا المشهد بالمبالغ فيه, حيث كتب أحدهم (والله لكن جبتوها وارمة), أما البعض الآخر فقد أشاد بالمشهد وأكدوا أن قصة المسلسل تم أخذها من الواقع الذي تعيشه البلاد الأن من فوضى وانفكاك لبعض الأسر.

رندا الخفجي _ الخرطوم

النيلين