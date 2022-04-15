وزير المالية يوجه بشراء طلمبات لتحسين لمياه بورتسودان





وجه وزير المالية، د.جبريل إبراهيم، الجهات المختصة، بشراء طلمبات بهدف زيادة الطاقة الإنتاجية، وزيادة نسبة ضخ المياه بالمحطة الرئيسية بمدينة بورتسودان، إضافة إلى شراء تناكر لتوزيع المياه للأماكن النائية بالمنطقة.

والتقى د. جبريل بمقر الوزارة بالخرطوم، والي ولاية البحر الأحمر المكلف، علي أدروب، وتناول اللقاء كيفية معالجة الصعوبات التي تواجه مياه مدينة بورتسودان.

كما بحث الاجتماع سبل حل مشكلة كهرباء غرب البحر الأحمر وكيفية التنسيق مع الشركة الصينية لإنتاج الكهرباء لتنفيذ برنامج صيانة كهرباء المنطقة في إطار اهتمام الدولة بتوفير وتحسين الخدمات في كل أنحاء البلاد.

صحيفة السوداني