الوطني المحلول: ندعم أي ترتيبات لإحداث التوافق والاستقرار





قال حزب المؤتمر الوطني “المحلول” إنه سيدعم أي ترتيبات أو خطوات من شأنها إحداث توافـق وطني وسياسي واجتماعي شامل يقود لاستقرار السودان، ويبعد عنـه شبح الفرقة والشتات والانهيار الشامل، ويحافظ على كيان الدولة السودانية وسيادتها.

وفي 219 تم حل حزب المؤتمر الوطني وجميع واجهاته ومنظماته في إطار قانون تفكيك نظام الثلاثين من يونيو واسترداد الأموال .

وشدد الوطني، في بيان بمناسبة إطلاق سراح عدد من قياداته بقرار قضائي، على عدم تنازله عن أي من الثوابت الوطنية والسياسية، مقابل الاعتراف بشرعيته وحضوره وفعاليته في كل الساحات .

صحيفة السوداني