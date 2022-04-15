جعفر حسن : اعتقال أعضاء لجنة التفكيك أتى لعقابهم على شل حركة المؤتمر الوطني





قال الناطق الرسمي باسم التجمع الاتحادي ؛ جعفر حسن إن المعتقلين السياسيين من لجنة التفكيك نظام الثلاثين من يونيز محرومين من أبسط حقوقهم القانونية.

و قال حسن في تصريح صحفي، اليوم الجمعة، إن ما تقوم به سلطة الانقلاب بشأن أعضاء التفكيك اعتقال سياسي واضح تتم فيه معاقبة الرئيس المناوب للجنة التفكيك و بقية أعضاء اللجنة على كل ما بذلوه من جهود طيلة عام و نصف في شل حركة تنظيم المؤتمر الوطني و تجميد موارده و فضح جرائم منسوبيه و تفكيك جذوره المتوغلة في أجهزة الدولة مؤكداً ثقتهم في صمود قيادات التفكيك و لجان المقاومة داخل الزنازين و أشار حسن إلى مواصلة سلطات الإنقلاب اعتقال المزيد من الثوار و قيادات الحرية و التغيير ولجان المقاومة مضيفاً أن نظام المخلوع البشير قد اعتقل الآلاف من الثوار و قادة الحراك الميداني في شتى المدن و الولايات و لكنه لم يستطيع أن يسكت إرادة الشعب.

باج نيوز