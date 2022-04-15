تصرف “غريب” من بايدن يضعه في موقف محرج





أقدم الرئيس الأميركي على تصرف “غريب”، أثار السخرية على نطاق واسع، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وخاصة من قبل المعارضين له.

وبعد خطاب له يوم الخميس، في جامعة ولاية كارولينا الشمالية الزراعية والتقنية، مد بايدن يده للسلام، دون وجود أي أحد جواره، وكأنه يسلم على “شبح”، حسب ما وصف البعض، مما أثار استغراب وسخرية الناشطين على وسائل التواصل الاجتماعي.

وبعد الكلمة، استدار بايدن ووقف لثانيتين ومد يده للسلام، دون أن يكون أحد إلى جانبه، قبل أن يتوجه للنزول من المنصة، في مشهد “غريب”.

كما بدا الرئيس الأميركي “حائرا” على المنصة، كما أنه استدار بظهره للجمهور بطريقة غريبة، بدت وكأنه لم يكن على ما يرام، وفقال لموقع “نيويورك بوست”.

ولاقت الحركة تشكيكا من وسائل الإعلام الجمهورية، حول قدرات بايدن العقلية والإدراكية، ووصفته إحدى المحطات بمريض “الخرف”.

وكتب أحد المساندين للحزب الجمهوري على تويتر: “لا أحد يصدق كلامك، حتى الشبح الذي حاولت مصافحته”.

وكان خطاب الرئيس الأميركي حول أزمة سلسلة التوريد، كما حاول الضغط على الكونغرس لزيادة التمويل لإنتاج الرقائق الإلكترونية.

سكاي نيوز