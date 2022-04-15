الخرطوم وموسكو تبحثان ترتيبات عقد اللجنة الوزارية المشتركة





بحث وزير المعادن محمد بشير أبو نمو مع سفير دولة روسيا بالخرطوم فلاديمير جيلتوف العلاقات السودانية الروسية ونموها المضطرد في مختلف المجالات، خاصة وأن روسيا تعمل مع السودان في مجال التعدين والصناعات الاستخراحية.

وانعقد الاجتماع اليوم، بحضور وكيل وزارة المعادن والمدير العام للهيئة العامة الأبحاث الجيولوجية، وبحث الاجتماع، ترتيبات انعقاد اللجنة الوزارية المشتركة السودانية الروسية في دورتها السابعة والتي ستُعقد بالخرطوم، وأمّن الاجتماع على عقد لقاءات الخُبراء والفنيين قبيل انعقاد اللجنة الوزارية بيومين، وذلك لمناقشه كافة الملفات الاقتصادية والفنية بين البلدين، وكذلك مناقشة الموضوعات التي سترفع للجنة الوزارية.

ورحّبت الحكومة على لسان وزير المعادن محمد بشير أبو نمو برجال الأعمال والمستثمرين الروس وتذليل كافة العقبات لهم، خاصةً وأن روسيا من الدول الرائدة في مجالات الصناعات التعدينية.

وأعلن أبو نمو أن المرحلة القادمة ستشهد إحاطة كاملة بعمليات التعدين التقليدي والمنظم وعمل الشركات، وذلك بغرض توجيه موارد التعدين لدعم اقتصاد البلاد.

من جهته، أكد سفير روسيا بالخرطوم فلاديمير جيلتوف، على تطور علاقة بلاده بالسودان، خاصةً وأنّ روسيا لها نشاط واسع في مجال التعدين بولايتي نهر النيل والبحر الأحمر.

صحيفة الصيحة