فتاة سودانية تفجر ثورة من الغضب داخل مواقع التواصل باستشارتها المثيرة للجدل: متقدم لخطبتي شاب وأهله رافضين زواجه مني .. أريد أن اختلي به وأحمل منه لأضعهم أمام الأمر الواقع..هل هذا حل؟





فجرت فتاة سودانية في العقد الثاني من العمر ثورة من الغضب داخل مواقع التواصل الاجتماعي, وذلك في أعقاب نشرها لاستشارة عاطفية عبر إحدى الصفحات المختصة.

وبحسب ما قرأت محررة موقع النيلين فقد ذكرت الفتاة في استشارتها التي دفعت بها لإدارة الصفحة المتخصصة في نشر الاستشارات العاطفية وحلها والتي تنشط على عملاق مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك, أنها تعيش قصة حب مع شاب قريب لها في العمر.

ووأضحت أن الشاب قطع خطوات كبيرة في طريق الوصول إليها عبر زيارة رسمية قام بها لأهلها من أجل تعريفهم بنفسه وإعلامهم برغبته في الزواج مني.

وكشفت الفتاة عن المشكلة التي تواجهها وهي العقبة الوحيدة في طريقهما نحو الحياة الزوجية, وهي رفض أهل الشاب لها رفضاً قاطعاً.

ووفقاً لما نقلت محررة موقع النيلين فقد ذكرت الفتاة أنها في بعض المرات تفكر في الاختلاء بحبيبها والحمل منه وذلك من أجل وضع أسرة الشاب أمام الأمر الواقع الذي يحتم عليهم إكمال الزواج, هل هذا حل؟.

رواد مواقع التواصل الاجتماعي ومتابعوا الصفحة بعد قرأتهم للاستشارة صبوا جام غضبهم على الفتاة وتحسروا على الحال الذي وصل إليه الشباب.

حيث نصحها العقلاء من المعلقين بعدم التفكير في الحرام وضرورة إزالة هذا التفكير من رأسها, وأكدوا لها أن الزواج قسمة, وقد تفعل الحرام ولا تجني غير الندم, وقد تصبر ويجزيها الله خيراً بعدول أهل الشاب أو إبدالها خير منه.

رندا الخفجي _ الخرطوم

النيلين