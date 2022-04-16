شاهد بالفيديو.. أصاب رواد مواقع التواصل بالذهول.. الفنان السوداني محمد بشير يتسلم شقة فاخرة بمدينة اسطنبول التركية ويقدم دعوات صادقات بأن يرزق الله كل أبناء بلده بمثلها





نشر الفنان السوداني الشهير محمد بشير مقطع فيديو على حسابه الرسمي عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك للحظة استلامه شقة فاخرة بمدينة اسطنبول أحد أشهر المدن التركية.

وبحسب متابعات محررة موقع النيلين فقد أصاب المشهد رواد مواقع التواصل الاجتماعي بالسودان بالذهول, وتمت عملية تسليم الفنان الشهير لمفتاح الشقة عبر احتفال مصغر أقامته الشركة المتخصصة.

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وعبر الفنان الشاب عن سعادته الكبيرة باستلامه للشقة الفاخرة, وتقدم بخالص الشكر للشركة وأمتدح الأجواء والخدمات في اسطنبول, كما قدم دعوات صادقات بأن يرزق الله كل سوداني هذه اللحظة السعيدة.

رندا الخفجي _ الخرطوم

النيلين