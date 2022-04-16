شاهد بالفيديو.. بعد أن وعدته بشراء سيارة توسان.. المؤثر رشدي الجلابي يعبر عن صدمته الكبيرة في الفنانة الشهيرة مروة الدولية (شبعتنا كذب)





عبر المؤثر السوداني الذي نال شهرة واسعة على منصات مواقع التواصل الاجتماعي رشدي الجلابي,عن صدمته الكبيرة في الفنانة الشهيرة مروة الدولية وذلك عبر تصريح تداولته عدد من مواقع التواصل السودانية.

وبحسب متابعات محررة موقع النيلين فقد كشف الجلابي عن كذب الفنانة الدولية وذلك من خلال مقطع فيديو قام بتصويره له أحد المتبرعين لها بهاتف.

حيث مازحه الشاب بنيته منحه السيارة التي يركب عليها, وهو ما رفضه المؤثر السوداني الشهيرة قائلاً: (ما تكتبها لي باسمي..الكذب نحنا شبعنا منه).

وتابع خلال حديثه الذي وجد رواجاً واسعاً (مروة الدولية شبعتنا كذب) حيث أكد أنها وعدته بشراء سيارة ولم تفي بوعدها.

ليقوم مرتادي مواقع التواصل الاجتماعي سريعاً بإرفاق حديث سابق للفنانة الشهيرة أعلنت من خلالها شراء سيارة للجلابي وهو ما لم يحدث, الأمر الذي أصابه بالحسرة.

رندا الخفجي _ الخرطوم

النيلين