شاهد الفيديو الذي تقشعر له الأبدان.. خريجة من إحدى الجامعات السودانية تطلق كلمات قوية رداً على صديقاتها.. ومتابعون: (انتي ستهم وياريت كل البنات زيك)





خطفت خريجة سودانية في ليلة تخرجها من الجامعة الأضواء من كل الخريجين الذين كانوا معها في نفس ليلة احتفالهم الذي أقيم بأحد المسارح.

الخريجة ايمان التي ظهرت منقبة في يوم التخرج قال مقدم الحفل في لحظة تقديمه لها أن إيمان عندما سألوها عقب ارتداء النقاب: (لن يراك الرجال كيف ستخطبين؟).

وبحسب ما شاهدت محررة موقع النيلين فقد ردت عليهم ايمان بعبارة قوية اقشعرت لها الأبدان (بل أخاف رب العزة والكرامة, وإن قال لها كن.,سيكن أمامي آلاف الخطاب).

عبارات الفتاة المؤمنة القوية أثارت إعجاب رواد مواقع التواصل الاجتماعي الذين تداولوا حديثها ووصفوة بالأصيلة, وكتب لها أحدهم: (انتي ستهم وياريت كل البنات زيك).

رندا الخفجي _ الخرطوم

النيلين