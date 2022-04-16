بالفيديو.. طرحوه أرضا وركلوه بالأقدام.. لحظة القبض على لص سرق جوالات في السودان





وثّق مقطع فيديو، لحظة القبض على شخص سرق جوالات بعض المارة في شارع عام بالسودان.

وأظهر المقطع، المتداول عبر منصة “تويتر”، شخص يحمل السارق فوق كتفه ثم يطرحه أرضًا، ليرتطم بالأرض بقوة، ويتطاير حذائه من قدميه ثم يأتي شخص آخر عاري الظهر، ويركله بقدمه.

وأوضحت اللقطات، السارق وهو منبطحًا على بطنه، بينما يمسك كلا يديه أحد الأشخاص، الذي دهسه بقوه بقدمه، على منتصف ظهره.

اعتداء على لص سرق جوالات pic.twitter.com/FqtjqSHNRu — Journalist (@Journal55434493) April 15, 2022

صحيفة المرصد