مقاومة الخرطوم تعلن جدولاً تصعيدياً جديداً





أعلنت تنسيقيات لجان مقاومة ولاية الخرطوم، عن جدول جديد للتصعيد الثوري.

وبحسب تصريح صحفي لتنسيقيات ولاية الخرطوم، فإن جدول التصعيد يبدأ بمليونية 17 ابريل- 16 رمضان والذي يوافق مجزرة 17 نوفمبر بمدينة بحري على أن تكون مليونية مركزية، بينما ستكون هنالك مليونية 18 ابريل- 17 رمضان تحت مسمى “أي كوز ندوسو دوس”.

واشتمل الجدول أيضا على مليونية 19ابريل- 18 رمضان، وهي فعالية مركزية بمنطقة الحاج يوسف، وكشفت عن مليونية 25 ابريل- 24 رمضان تحت مسمى مليونية سلطة الشعب.

وختمت التنسيقيات جدولها التصعيدي بمليونية 30 ابريل- 29 رمضان “ذكرى فض اعتصام القيادة العامة”.

وقالت التنسيقيات إن بقية أيام شهر أبريل ستترك لأشكال النضال الأخرى وحسب ما تراه اللجان والتنسيقيات ولنضال الأجسام المهنية والمطلبية، وتابعت “ابريل ليس إلا خطوة أخرى نخطوها بثبات نحو الهدف المنشود والدولة المدنية”.

صحيفة الصيحة