مقاومة الخرطوم تعلن جدولاً تصعيدياً جديداً
أعلنت تنسيقيات لجان مقاومة ولاية الخرطوم، عن جدول جديد للتصعيد الثوري.
وبحسب تصريح صحفي لتنسيقيات ولاية الخرطوم، فإن جدول التصعيد يبدأ بمليونية 17 ابريل- 16 رمضان والذي يوافق مجزرة 17 نوفمبر بمدينة بحري على أن تكون مليونية مركزية، بينما ستكون هنالك مليونية 18 ابريل- 17 رمضان تحت مسمى “أي كوز ندوسو دوس”.
واشتمل الجدول أيضا على مليونية 19ابريل- 18 رمضان، وهي فعالية مركزية بمنطقة الحاج يوسف، وكشفت عن مليونية 25 ابريل- 24 رمضان تحت مسمى مليونية سلطة الشعب.
وختمت التنسيقيات جدولها التصعيدي بمليونية 30 ابريل- 29 رمضان “ذكرى فض اعتصام القيادة العامة”.
وقالت التنسيقيات إن بقية أيام شهر أبريل ستترك لأشكال النضال الأخرى وحسب ما تراه اللجان والتنسيقيات ولنضال الأجسام المهنية والمطلبية، وتابعت “ابريل ليس إلا خطوة أخرى نخطوها بثبات نحو الهدف المنشود والدولة المدنية”.
صحيفة الصيحة
3 تعليقات
والله لن تنفعكم ولو أقمتم ألف مليونية فى تحقيق ما تريدون وهو عودة أحزاب عصابة 4 طويلة + الشيوعيين للحكم مرةً أخرى ونقول لهؤلاء بأن العودة أصبحت من رابعة المستحيلات ولن يتحقق حلمكم لأنكم آذيتم الشعب السودانى بما تسمونه مليونيات عبثية وقطعتم أرزاق غالبية أهل السودان والذين يعتمدون على رزقهم ورزق عوائلهم بعمل اليوم باليوم فى الأسواق والشوارع …. فقدتم مصداقيتكم وتعاطف البعض معكم وأصبحتم مكروهين فى الشوارع ولذلك تقلصت أعدادكم فى الشوارع وأكبر عدد تستطيعون حشده لا يتجاوز من 3 إلى 4 ألف وبدون حياء أو خجل تُسمونها مليونية …. ليس بإستطاعتكم وأنتم الأقلية القليلة والتى لا تسوى شيء بالنسبة لسكان السودان البالغين 45 مليون إنسان وبكل قوة عين تريدون فرض رؤياكم الضالة والمُضلة على الأغلبية ولكنكم لن تستطيعوا … أما إذا كنتم تريدون إنحيازاً آخر من الجيش لكم كما حدث فى 11 أبريل 2019 فإنكم تنتظرون المستحيل وسيطول إنتظاركم وأن الجيش لن يتدخل مرةً أخرى ويقوم بالإنحياز لأي فئه لأنكم أنكرتم جميله فى إسقاط البشير لكم ولولاهم لما سقط البشير ولكان حتى اليوم رئيساً للجمهورية … عداءكم الغير مبرر للمؤسسة العسكرية وشتمها وشيطنتها هو ما جلب لكم الفشل والخذلان … وما تقومون به من تخريب فى الشوارع للحجر والشجر وأعمدة الأنارة وإشارات المرور ولوحات الإعلانات وحتى الأسفلت لم يسلم من تخريبكم … لقد أصبحتم أُس البلاء والعناء والشقاء للسودان وشعبه !!
عدم الشغلة مصيبة .. نحن كنا مؤيدنكم لكن بعد لعب الشفع دا .. انتو من طريق ونحن من طريق .. الله لا يوفقكم سويتوها لعبة ضيعتوا هيبة المقاومة والثوار وعطلتوا مصالح الناس وخليتونا نكرهكم .انتو فاكرين دا بغير ليه نظام يملك قوة وخايف علي رقبته ما في حل غير التوافق أو الانتخابات العساكر ديل عاوزين ليهم مخرج آمن عشان يسلموا السلطة
مفروض اقبضوكل من يحرض الشفع
عشان اموتواوانطة