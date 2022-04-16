



يعتزم اتحاد مزارعي الجزيرة والمناقل ـ جسم غير حكومي ـ تدوين بلاغات ضدّ وزيري المالية والزراعة بسبب رفض الوزيرين، شراء القمح بالسعر التركيزي المحدّد من جانب حكومة تصريف الأعمال.

وقال عضو الاتحاد فاروق بدوي بحسب صحيفة الحراك السياسي الصادرة، السبت، إنّ وزير المالية جبريل إبراهيم ما زال رافضًا لشراء القمح من المنتجين، بالتالي ترك المزارعين لابتزاز الجشعين والطفيليين من التّجار الذين قال هاجموا الحواشات لشراء القمح بواقع”28″ ألف جنيه، هو سعر أقل بكثير من السعر التركيزي المحدّد من الحكومة.

وأشار إلى أنّ رفض وزير المالية لشراء القمح سيعرّض المنتجين لخسائر، ما سيدفع بهم بـ”السجون” خصوصًا وأنّ هنالك ارتّفاعًا غير مسبوق في تكاليف عمليات الحصاد وأكّد أنّ قيمة حصاد الفدان الواحد تفوق”25″ ألف خلاف جوالات الخيش والترحيل.

صحيفة الحراك السياسي