البرهان: الإبقاء على الطوارئ وإطلاق سراح المحتجزين





أعلن رئيس مجلس السيادة الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان عن توجيه للأجهزة المختصة بمراجعة حالة الطوارئ والإبقاء على بعض البنود الخاصة بحالة الاقتصاد وبنود أخرى لتهيئة المناخ.

وكشف البرهان خلال إفطار رمضاني نظمه عضو المجلس ياسر العطا مساء أمس أنه جلس مع رئيس القضاء والنائب العام لدارسة الوضع القانوني للمحتجزين وإطلاق سراحهم خلال يومين أو ثلاثة للمساهمة مع الآخرين.

وأبدى البرهان استعداده للتخلي عن السلطة حال وصول القوى السياسية إلى اتفاق فيما بينها، وقال: “مستعدون في حال اتفاق القوى السياسية وقالوا لينا أقعدوا بعيد بي هنا نحن حنقعقد ونقول ليهم امشوا قدام ما دام إنتو متفقين”.

وأعرب عن سعادته بالأحاديث عن وحدة قوى الثورة لجهة أن الخطوة تساعد على سرعة التوافق، وأضاف: “نسمع أحاديث عن وحدة قوى الثورة ونحن سعيدين بذلك لأنه يساعد على سرعة التوافق”.

صحيفة اليوم التالي