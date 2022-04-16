(علوم الفلك) تحدد أول أيام عيد الفطر





أعلنت الجمعية السودانية لعلوم الفلك و الفضاء ان أول أيام عيد الفطر المبارك هو يوم الاثنين الموافق 2022/05/02.

وقال الجمعية في بيان لها حول اول شهر شوال عيد الفطر المبارك لعام 1443ه – 2022م ان الإقتران المقبل للقمر حسب توقيت السودان سيحدث في حوالي الساعة 10:28 مساءا يوم السبت الموافق 2022/04/30

وأشارت إلى انه وبناءً على وقت حدوث الاقتران اعلاه نجد ان القمر في ذلك اليوم سيغيب قبل غروب الشمس في جميع البلاد العربية و الاسلامية .

وقالت “واذا تدارسنا جميع المعايير المختلفة و المستخدمة بالبلاد الاسلامية و العربية لتحديد دخول الشهر القمري الجديد (عدا معيار واحد و هو معيار مستقبلي) فإنا نجد بهذه المعايير ان أول أيام عيد الفطر المبارك هو يوم الاثنين الموافق 2022/05/02”.

واضافت ان رؤية العين المجردة لهلال اول الشهر تعتمد على عدة ظروف مثل صفاء الجو و حدة العين وهل الادعاء باطل ام حقيقي ، و هي ظروف معقدة و نسبة الخطأ فيها كبير و تتسبب في ان يبدأ الشهر القمري في اثنين او ثلاث ايام مختلفة بالبلاد الإسلامية، موضحا ان “معيار مستقبلي” المذكور اعلاه هو الاخذ بحدوث الاقتران قبل الفجر . هذا المعيار لا يجد قبولا الآن في العالم الاسلامي ، بالرغم من انه تم استخدامه في تقويم ام القرى و ايضا دولة ليبيا قبل عدة سنين في تحديد بداية الاشهر العربية.

صحيفة الصيحة