والي كسلا: اشترطنا على شيبة ضرار دخوله كمواطن وليس كفصيل مُسَلّح





قال قائد قوّات تحالف أحزاب وحركات شرق السودان ورئيس حزب مؤتمر البجا القومي، ضرار أحمد ضرار (شيبة ضرار) إن أسباب منعه دخول ولاية كسلا الأربعاء الماضي وإغلاق سوق ( هيكوتة) من قبل السلطات تعود لوصول معلومات مُضلّلة لحكومة الولاية بأنني قادم للولاية مُدجّجاً بالأسلحة لاقتحام الولاية.

وأكّد ضرار لـ(السُّوداني) دخوله ولاية كسلا عُنوةً رغم احتجازه من قبل قوّة نظامية عند مدخل الولاية وقيام ندوتين الأولى صباحية والأخرى مسائية بقاعة عثمان دقنة في اليوم نفسه، ونبّه إلى أن زيارته لكسلا تأتي في إطار تفقُد مكاتبه وقوّاته بالولايات.

من جانبه أوضح وإلى ولاية كسلا خوجلي حمد عبدالله لـ(السُّوداني) أن حكومة ولاية كسلا اشترطت على (شيبة ضرار) دخوله الولاية بارتداء الزي المدني كمواطن وليس بمظهر الفصيل المسلح، وقال إن الولاية جهزت قوات نظامية عند مدخل الولاية لتفتيشه وقواته قبل الدخول، ونبّه إلى التزام شيبة واستجابته لشرط الولاية بارتدائه وقوّاته الزي المدني لتسمح لهم القوات النظامية بالدخول وقيام ندواته .

صحيفة السوداني