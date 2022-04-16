البرهان يتسلم رسالة من الرئيس الأريتري أسياسي أفورقي





تسلم رئيس مجلس السيادة الإنتقالي الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان اليوم رسالة خطية من الرئيس الأريتري أسياسي أفورقي تتعلق بمسيرة العلاقات الأزلية وسبل دعمها وتطويرها في كافة المجالات، سلمها له وزير الخارجية الأريتري.

جاء ذلك لدى لقائه بمكتبه اليوم الوفد الأريتري الزائر الذي ضم وزير خارجية أريتريا عثمان صالح محمد ومستشار الرئيس الأريتري يماني قبراب، بحضور السفير علي الصادق وزير الخارجية المكلف.

ونقل الوفد تحيات الرئيس الأريتري لرئيس مجلس السيادة وتمنياته له وللسودان بالتقدم والنماء والإستقرار.

حيث جاء الوفد حاملا رؤية تهدف لتقريب وجهات النظر بين الأطراف السودانية لحل الأزمة السياسية في البلاد، وذلك إنطلاقا من حرص أريتريا ورغبتها في إستتباب الأمن والإستقرار في السودان وفي دول المنطقة والإقليم.

وأكد رئيس مجلس السيادة على خصوصية العلاقات السودانية الأريترية مشيداً بمواقف أريتريا الداعمة للسودان وقضاياه في المحافل الإقليمية والدولية مشيراً إلى العلاقات المتميزة التي تربط بين الشعبين الشقيقين.

وكالة سونا