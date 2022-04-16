وزير الداخلية يؤكد الاهتمام بترقية وتطوير الأعمال الهجرية الخاصة بالمواطنين





جدد الفريق أول شرطة (حقوقى) عنان حامد محمد عمر وزير الداخلية المكلف؛ المدير العام لقوات الشرطة حرص واهتمام وزارة الداخلية ورئاسة قوات الشرطة على ترقية وتطوير كافة الخدمات الهجرية الخاصة بالمواطنين والعمل على تسهيل وتبسيط الإجراءات في وقت وجيز، مشيراً إلى أهمية استخدام التقنية الحديثة في خطط وبرامج الجوازات والسجل المدني. جاء ذلك لدى مخاطبته اليوم بدار الشرطة ببري منسوبي هيئة الجوازات والسجل المدني بحضور أعضاء هيئتي الإدارة والقيادة. وتفيد متابعات (المكتب الصحفي للشرطة) أن وزير الداخلية استمع خلال اللقاء إلى شرح متكامل عن أداء هيئة الجوازات والسجل المدني قدمه الفريق شرطة د. حسن حامد أحمد عبد الرحيم رئيس هيئة الجوازات والسجل المدني بجانب تقرير الإدارة العامة للسجل المدني قدمه اللواء شرطة طارق محمد محمد إبراهيم مدير الإدارة العامة للسجل المدني والذي قدم فيه جهود الإدارة في استخراج الأوراق الثبوتية للمواطنين من خلال نوافذ الخدمة بالمركز والولايات والتي ظلت تشهد تطوراً في شتى المجالات، خاصة استخدام التقنية وفق الموجهات العالمية.

واستمع وزير الداخلية المكلف أيضاً إلى تقرير عن سير العمل بالإدارة العامة للجوازات والهجرة قدمه اللواء شرطة موسى شره أحمد مدير الإدارة العامة للجوازات والهجرة والذي أشار إلى الخطط والبرامج و الاستراتيجيات المتعلقة بعمل الإدارة، مؤكداً اتباع أنظمة تأمين وحماية لكافة الوثائق التي تصدرها الإدارة من التلاعب والتزوير، إضافة إلى مراجعة الضوابط الخاصة بالجواز الالكتروني والخطط الخاصة بحملات ضبط الوجود الأجنبي ميدانياً واستخراج شهادة قيد أجنبي لهم بجانب إجراء التحري الهجري للأجانب المخالفين للضوابط الهجرية.

ودعا وزير الداخلية المكلف منسوبي الهيئة إلى بذل مزيد من الجهد لتسهيل إجراءات المواطنين وفق اللوائح والقوانين.

يذكر أن اللقاء استمع إلى مداخلات من مدراء مجمعات خدمات الجمهور بالخرطوم والخرطوم بحري وأم درمان تناولت خطط تطوير العمل بتلك المجمعات إضافة إلى معرفة معوقات العمل وطرق حلها، فيما كرمت هيئة الجوازات والسجل المدني وزير الداخلية المكلف؛ المدير العام لقوات الشرطة لدوره الفاعل في دعم برامج الهيئة.

وكالة سونا