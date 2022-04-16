شاهد بالفيديو: معجب يعبر عن حبه لندى القلعة ويمسك المايك منها “على بالطلاق انتي زي السيد البشير”





تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي مقطع فيديو ظهر من خلاله أحد معجبي الفنانة ندى القلعة وهو يمسك منها المايك امام الجمهور وأثناء تغنيها ليعبر لها عن حبه قائلا” على الطلاق انتي زي السيد البشير”.

وبحسب متابعات محررة “كوش نيوز” فقد تعجب متابعي ندي القلعة من وصفها وتشبيهها بالرئيس المخلوع .

ولكن القلعة لم تظهر اي ردة فعل على ماقاله بل إكتفت بالضحك على ماقاله المعجب واخذت منه المايك وواصلت في أغنيتها.

نصرة عبدالله

الخرطوم:(كوش نيوز)