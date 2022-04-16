



• سيذهب البشير عزيزاً مكرّماً إلي مقر الإقامة الذي يليق به ..

• لن تكون إقامة جبرية لأن الرجل يتعامل مع الذي جري كقائد رفض كل رجاءات وعروض مغادرة بلاده عندما أسقط تعاون الخيانة وهياج الثورة المصنوعة حكم الإنقاذ ..

• سينتقل البشير إلي إقامة تليق به كقائد مهيب للجيش السوداني ..إقامة يحرسها الجيش وتشرف عليها وحداته التي أحبها البشير وأحبته .

• ومن مقر إقامته سيمثل البشير أمام أي محكمة تطلبه فهو ليس كبيراً علي القانون وساحات القضاء ..ولكنه لن يبقي حبيساً في جدران تعمد إلي إهانته وكسر شموخه وكبريائه ..

عبد الماجد عبد الحميد

