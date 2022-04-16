رأي ومقالات
سينتقل البشير إلي إقامة تليق به كقائد مهيب للجيش السوداني
• سيذهب البشير عزيزاً مكرّماً إلي مقر الإقامة الذي يليق به ..
• لن تكون إقامة جبرية لأن الرجل يتعامل مع الذي جري كقائد رفض كل رجاءات وعروض مغادرة بلاده عندما أسقط تعاون الخيانة وهياج الثورة المصنوعة حكم الإنقاذ ..
• سينتقل البشير إلي إقامة تليق به كقائد مهيب للجيش السوداني ..إقامة يحرسها الجيش وتشرف عليها وحداته التي أحبها البشير وأحبته .
• ومن مقر إقامته سيمثل البشير أمام أي محكمة تطلبه فهو ليس كبيراً علي القانون وساحات القضاء ..ولكنه لن يبقي حبيساً في جدران تعمد إلي إهانته وكسر شموخه وكبريائه ..
عبد الماجد عبد الحميد
2 تعليقات
كل هذا النفاق والملق القبيح المستهجن الذي يثير الإشمئزاز والغثيان .. لن يمحو جرائم المخلوع عمر البشير النكراء .
وهل من جريمة عند الله أعظم من قتل النفس دون حق ؟
ما قلت الا الحق والواحب.كل سوداني لديه دين للبشير وبفضله بعد الله نمشي علي الاسفلت ونملا بترول محلي للعربات بفضل استخراجه بدل الاستيراد. بني سد مروي وبفضله نستمتع بالكهرباء.الاف المدارس وعشرات الجامعات.وميات المصانع وميات الاف الخريجين وشبكات المياه .كل العالم يكرم رؤساؤه والبشير كرم النميري وفاطمة عبد المحمود وغيرهم .يجب ان نحترم انفسنا امام العالم ونترك لغة التشفي التي يتبعها اليسار