مسلحون يقتحمون منزل مسؤول بمستشفى الخرطوم





اقتحمت قوة مسلحة وملثمة تمتطي (4) سيارات تاتشر منزل نائب المدير العام لمستشفى الخرطوم التعليمي للتطوير المؤسسي د. عماد مأمون عند الساعة 2 فجراً، ودخلت المنزل عبر تسلّق السور محدثة رعباً وسط أفراد أسرته في غيابه.

وقال مأمون بحسب (الأحداث نيوز)، إن القوة المسلحة ترتدي زياً مدنياً، ولفت إلى الاتصال به من قبل ابنه ليخبره بما يحدث حيث كان خارج المنزل، وأضاف “تم تفتيش المنزل كاملاً محدثين رعباً وذعراً وسط أطفاله”، منوهاً إلى ذهابه لمركز الشرطة بأبو سعد للتبليغ قبل وصوله المنزل والذين اعتذروا عن مرافقته.

ولفت مامون، إلى أن أحد جيرانه حضر عقب سماع صراخ أطفاله، مستفسراً عمّا يحدث فما كان من القوة إلا أن اعتقلته “ولا نعرف حتى الآن اين ذهبوا به”.

صحيفة الصيحة