شاهد بالفيديو.. بعد الإنتهاء من كتابة “حنبنيهو” علي طائرة سودانير سخرية وطعمجة على فيسبوك
كشفت مجلة طيرران بلدنا إكتمال كتابة شعار “حنبنيهو” علي طائرة الخطوط الجوية السودانية الإيرباص ٣٢٠ صباح يوم السبت.
وأضافت طيران بلدنا بحسب ما نقلت عنها كوش نيوز (كانت الطائرة التي خضعت للصيانة ومنها الطلاء الكامل قد استأنفت تشغيلها الخميس قبل رسم علم السودان وكتابة شعار “حنبنيهو” وهو الأمر الذي آثار حفيظة محبي الشركة وانصار ثورة ديسمبر المجيدة، غير أن إدارة سودانير أكدت أن الفريق الفني لم يكمل كافة عمليات الطلاء ورسم علم السودان وكتابة الشعار وأنه سيفعل ذلك اليوم السبت).
وحظي الخبر بسخرية واسعة من قبل متابعي السوشال ميديا ومن التعليقات الساخرة
Mohamed Salah
جنس عواره
طياره هي ولا حافلة ركاب
بعدين البناء بكون بالفعل وليس بالكتابة
امام محمد امام
اقسم بجلال الله العلي العظيم بالطريقة الشغال بيها الزول ده لا حنبنيهو ولا حتي حنكسرو
انتو بتهظرو ولا شنو
اسمر اسمر
ناقص تخت صوره ايمان الشريف وتكتب وليد من الشكريه يايمه دي طياره يا انسان افهم مابص سياحي
Karbeno Alkarb
يا زول بي طريقتكم دي مافي بنيان جيب واحد من محطه الغالي بشتغل احسن من الشغل بتاعكم ده .
قال حنبنيهو
Tarig Mahgoub
اكتب فيها….. بكرة تكبري وتبقى القطرية
إدريس الفيل
أكتب جنبها “عضة أسد ولا نظرة حسد”
Abozaida Ahmed Salih
دى طيارة ولا رقشة اكتب فيها سودان السواد السعد المنو فات
Basheer Babiker
قال ليهو العلم ما تنساهو… ياخواننا دي طيارة ما روزا والله
المايسترو العالمي
ما عرفتها ركشة ولا طيارة اكتب عليها كمان الفات زمان 😂
محمد الفاتح الشيخ
هو في شي اتحقق من شعارات الثوره..؟ حنبنيهو دي بالفعل مش بالكتابه.. بقت مفارقه كثير بالعكس كلمه بقت تجيب الاشمئزاز
الخرطوم (كوش نيوز)