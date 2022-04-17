شاهد بالفيديو.. بعد الإنتهاء من كتابة “حنبنيهو” علي طائرة سودانير سخرية وطعمجة على فيسبوك





كشفت مجلة طيرران بلدنا إكتمال كتابة شعار “حنبنيهو” علي طائرة الخطوط الجوية السودانية الإيرباص ٣٢٠ صباح يوم السبت.



وأضافت طيران بلدنا بحسب ما نقلت عنها كوش نيوز (كانت الطائرة التي خضعت للصيانة ومنها الطلاء الكامل قد استأنفت تشغيلها الخميس قبل رسم علم السودان وكتابة شعار “حنبنيهو” وهو الأمر الذي آثار حفيظة محبي الشركة وانصار ثورة ديسمبر المجيدة، غير أن إدارة سودانير أكدت أن الفريق الفني لم يكمل كافة عمليات الطلاء ورسم علم السودان وكتابة الشعار وأنه سيفعل ذلك اليوم السبت).

وحظي الخبر بسخرية واسعة من قبل متابعي السوشال ميديا ومن التعليقات الساخرة

Mohamed Salah

جنس عواره

طياره هي ولا حافلة ركاب

بعدين البناء بكون بالفعل وليس بالكتابة

امام محمد امام

اقسم بجلال الله العلي العظيم بالطريقة الشغال بيها الزول ده لا حنبنيهو ولا حتي حنكسرو

انتو بتهظرو ولا شنو

اسمر اسمر

ناقص تخت صوره ايمان الشريف وتكتب وليد من الشكريه يايمه دي طياره يا انسان افهم مابص سياحي

Karbeno Alkarb

يا زول بي طريقتكم دي مافي بنيان جيب واحد من محطه الغالي بشتغل احسن من الشغل بتاعكم ده .

قال حنبنيهو

Tarig Mahgoub

اكتب فيها….. بكرة تكبري وتبقى القطرية

إدريس الفيل

أكتب جنبها “عضة أسد ولا نظرة حسد”

Abozaida Ahmed Salih

دى طيارة ولا رقشة اكتب فيها سودان السواد السعد المنو فات

Basheer Babiker

قال ليهو العلم ما تنساهو… ياخواننا دي طيارة ما روزا والله

المايسترو العالمي

ما عرفتها ركشة ولا طيارة اكتب عليها كمان الفات زمان 😂

محمد الفاتح الشيخ

هو في شي اتحقق من شعارات الثوره..؟ حنبنيهو دي بالفعل مش بالكتابه.. بقت مفارقه كثير بالعكس كلمه بقت تجيب الاشمئزاز

الخرطوم (كوش نيوز)