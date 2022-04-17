شاهد بالفيديو.. المودل والراقصة آية أفرو تعتدي بالضرب المبرح وبالكرسي على إعلامي سوداني شهير أدخلها في (الفتيل)





خرجت المودل والراقصة السودانية الشهيرة آية أفرو عن طورها وظهرت بصورة لم يعتاد متابعوها على رؤيتها بها, وذلك خلال حلقة مثيرة أثارت ضجة واسعة عقب بثها.

وبحسب متابعات محررة موقع النيلين فقد ظهرت المودل المثيرة للجدل كضيفة في برنامج المقالب الشهير (الفتيل) الذي يقدمه الإعلامي مصعب سومي الشهير باسم (زول سغيل).

فكرة البرنامج تقوم على خداع النجوم عبر استدراجهم لأحد المطاعم بالخرطوم للاتفاق حول عمل مع مستثمر أجنبي صاحب نفوذ.

وبعد ذلك ينسحب المستثمر ويظهر مقدم البرنامج وهو متخفي ليطالب الضيفة أية أفرو بدفع فاتورة الطلبات بطريقة مستفزة, وهو ما أخرج المودل عن طورها وجعلها تعتدي عليه بالضرب بكل شيء أمامها حتى الكرسي.

رندا الخفجي _ الخرطوم

النيلين