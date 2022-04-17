الجبهة الثورية تطّلع السفراء العرب على مبادرة (السودان أولاً)





اطّلع أمس قادة الجبهة الثورية؛ السفراء العرب بالخرطوم، على مضمون مبادرتهم ورؤيتهم للحفاظ على وحدة وأمن واستقرار السودان، والتي تجئ تحت شعار “السودان أولاً”.

وإستقبل أمس، سعادة سفير خادم الحرمين الشريفين لدى السودان، علي بن حسن جعفر، بمنزله، قادة شركاء السلام من المجلس الرئاسي للجبهة الثورية بقيادة أعضاء مجلس السيادة الانتقالي د. الهادي إدريس والطاهر حجر، بجانب السادة سفراء الدول العربية المعتمدين في الخرطوم.

وأكد السفير علي بن حسن، حرص المملكة العربية السعودية على كل ما من شأنه تحقيق أمن واستقرار وازدهار السودان ودعم كل ما من شأنه تحقيق ذلك.

وجرى خلال اللقاء مناقشة القضايا ذات الاهتمام المشترك، وأكد الجانبان على متانة العلاقات بين السودان والدول العربية والأدوار الكبيرة التي يمكن أن يلعبها الأشقاء لتحقيق التوافق والاستقرار السياسي في السودان وتجاوز المرحلة الراهنة.

صحيفة السوداني