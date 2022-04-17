وزير الخارجية يلتقي مبعوثة الأمين العام للأمم المتحدة للقرن الأفريقي





إلتقى وزير الخارجية المكلًف السفير علي الصادق علي بمكتبه ظهر اليوم الأحد، المبعوثة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة للقرن الأفريقي، هنا تيتيه حيث بحثا القضايا التي تقع ضمن تفويض السيدة المبعوثة في مهمتها ، خاصة الأوضاع في منطقة أبيي والسلام في جنوب السودان والعلاقات السودانية الأثيوبية على ضوء الخلاف بين البلدين حول سد النهضة وفي منطقة الفشقة الحدودية .

من جهته أوضح وزير الخارجية المكلًف السفيرعلي الصادق علي ، أن حالة العلاقات الجيدة والمستقرة بين الخرطوم و جوبا قد تكون عاملاً مساعداً في تهدئة الأوضاع في أبيي مما يبعث الآمال في التوصل لحل سلمي متفق عليه .

وفيما يتعلق بسد النهضة ذكر الوزير المكلف للمبعوثة الأممية أن المفاوضات والحوارهما الحل الأمثل لتسوية الخلاف وتقريب وجهات النظر بين الأطراف الثلاثة .

وعن الخلاف الحدودي بين أثيوبيا أكد أن الفشقة أرض سودانية وعلى الأثيوبيين الكف عن إدعاء احتلال السودان لأراضيهم قبل الدخول معهم في أي مفاوضات في هذا الشأن.

وكالة سونا