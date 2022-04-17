جبريل إبراهيم : ملتزمون بالمشاركة لإنجاح مبادرة الآلية الثلاثية





أكد رئيس حركة العدل والمساواة السودانية ؛ جبريل ابراهيم التزامه القاطع بالمشاركة الفاعلة لإنجاح مبادرة الآلية الثلاثية للأمم المتحدة ، الاتحاد الأفريقي و الإيقاد للوصول إلى حل يرضي جميع الأطراف و ينهي الأزمة الراهنة.

جاء ذلك خلال حوار على هامش افطار بمشاركة ممثلي مُبادرة الآلية الثُلاثية و داني فيلرثون ممثل المعونة الأمريكية ، حيث جرى حوار بناء حول المبادرة الأممية و إمكانية تفعيلها و تحريك المياه الراكضة لحل الأزمة السودانية_بحسب الصفحة الرسمية لحركة العدل و المساواة.

فيما دعا ممثلي الآلية إلى أهمية مشاركة كافة الأطراف السودانية و الاتفاق على ترتيبات انتقالية تقود السودان نحو استقرار سياسي و تحول ديمقراطي.

باج نيوز