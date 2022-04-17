السودان يدين اقتحام القوات الإسرائيلية المسجد الأقصى





أدان السودان، اقتحام القوات الإسرائيلية المسجد الأقصى والاعتداء على المصلين الفلسطينيين.

وقالت وزارة الخارجية في بيان اليوم “تعرب وزارة الخارجية عن بالغ إدانتها واستنكارها لاقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي للمسجد الأقصى والاعتداء على المصلين الفلسطينيين العّزل”.

وأضافت أن “هذا التصعيد الممنهج يمثل اعتداءً صارخاً على حُرمة المسجد الأقصى ومكانته في وجدان الأمة الإسلامية، وانتهاكاً للقرارات والمواثيق الدولية”.

ودعت الخارجية المجتمع الدولي “للاضطلاع بدوره في تحميل إسرائيل المسؤولية الكاملة عن تداعيات استمرار مثل هذه الجرائم والانتهاكات على الشعب الفلسطيني الأعزل وأرضه ومقدساته”.

وطالبت الحكومة الإسرائيلية بـ”الوقف الفوري للانتهاكات ومحاولتها المُستمرة لتهويد القدس عبر فرض سياسة الأمر الواقع”.

واقتحم (545) مستوطناً إسرائيلياً، ساحات المسجد الأقصى، في القدس، بحراسة مشدّدة من الشرطة، حيث استمر الاقتحام ثلاث ساعات، وفق دائرة الأوقاف الإسلامية.

صحيفة الصيحة