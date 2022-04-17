اغتيال مسؤول بشمال دارفور ونهب سيارته





إغتال مجهولون، مسؤول في حكومة ولاية شمال دارفور بمدينة الفاشر طعناً بالسكين، فيما نُهبت سيارته.

ويجئ الحادث بعد أيام قلائل من نهب سيارة المدير التنفيذي لمحلية أمبرو في ذات الولاية تحت تهديد السلاح وسيارة عميد كلية الشريعة والقانون بجامعة الفاشر.

وقالت مصادر بحسب (سودان تربيون) اليوم، إن مجهولين سدّدوا طعنات للمهندس عزيز جابر مدير الصيانة والتشغيل بمشروع مياه وإصحاح البيئة بولاية شمال دارفور بالقرب من الميناء البري شرق مدينة الفاشر فاردوه قتيلاً واقتادوا سيارته.

وأشارت إلى أنه تم العثور على جثمان القتيل في الطريق العام وجرى نقله لمشرحة مستشفى الفاشر، التي شهدت تجمعات كبيرة من مسؤولي حكومة الولاية وذوي القتيل.

صحيفة الصيحة