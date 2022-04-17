شاهد بالصور.. “عاشت طفولتها في السودان”.. وصول نجمة مصرية شهيرة إلى الخرطوم بدعوة من فضائية سودانية





وصلت اليوم الأحد إلى العاصمة السودانية الخرطوم، النجمة المصرية “داليا البحيري” على متن طيران بدر، تلبية لدعوة مقدمة من قناة البلد الفضائية، لتسجيل سهرة تبث في عيد الفطر المبارك.

واستقبلت الفنانة المصرية بحفاوة كبيرة، من قبل طاقم شركة طبران بدر، وإدارة القناة، عند وصولها مطار الخرطوم الدولي.

يُذكر أن النجمة المصرية “داليا البحيري” عاشت طفولتها في السودان، حيث نشأت وترعرعت ودرست، بمنطقة جبل أولياء جنوبي الخرطوم، أثناء عمل والدها في الري المصري.

وقالت الفنانة داليا البحيرى، فى برنامج “أحلى كلام” برفقة الفنان هانى رمزى، والذي يقدمه الفنان أحمد فهمي على قناة الحياة : “خلال مرحلة الطفولة فى السودان كنت اتابع مسلسلات الكارتون التى كانت تعرض هناك.. وكنت أحب مسلسل كرتون اسمه “الليث الأبيض”.

ولدت”البحيري” في محافظة الغربية في مدينة طنطا، حصلت على لقب ملكة جمال مصر عام 1990، كما حازت على المركز السابع والعشرون في مسابقة ملكة جمال العالم التي أقيمت في لوس أنجلوس في نفس العام.

الخرطوم: (كوش نيوز)