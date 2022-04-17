تطبيقات مشبوهة تحتال على مستخدمي “أبل ستور” وتجبرهم على دفع الأموال





كشف خبير احتيال رقمي عن وجود تطبيقات احتيالية مشبوهة في متجر شركة ”أبل“ الأمريكية تجاوزت مراجعة الشركة وتقوم بإجبار المستخدمين على دفع مبالغ مالية قسريًا من أجل الخروج من التطبيق.

ولفت كوستا إليفثيريو ”Kosta Eleftheriou“ مطور وصائد التطبيقات الاحتيالية، المعروف بكشف التطبيقات الاحتيالية التي تجاوزت عملية مراجعة شركة أبل، الانتباه مرة أخرى إلى مجموعة جديدة من التطبيقات المشبوهة التي يتم تداولها عبر متجر ”App Store“ الخاص بالشركة.

وأكد الخبير التقني أن الاحتيال هذه المرة يتم عبر استخدام جهاز ماك، والنوافذ المنبثقة التي تجعل من الصعب للغاية إنهاء التطبيق دون الموافقة على أسعار الاشتراك الباهظة، كل ذلك دون ملاحظة أبل، على الرغم من حجتها بأن عملية مراجعة التطبيقات لديها تحافظ على الأجهزة والمستخدمين آمنة.

المصري اليوم