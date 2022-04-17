الإعلامية وئام عبدالوهاب ترد” أنا ما محجبة وحلقات يلا نغني تم تسجيلها قبل رمضان”





في ردها على منتقدي ظهورها في بعض حلقات يلا نغني من دون لبس “الطرحة”

قالت الاعلامية وئام عبد الوهاب أنها أصلاً غير محجبة وسبق لها الظهور في كتير من البرامج بهذا الشكل ولم تجد إعتراضات اوتنمر .

وأضافت بحسب تصريحات خصت بها (كوش نيوز) قائلة إن الشكل الذي أظهر به في حلقات يلا نغني هو الشكل العام لمعظم السودانيات قبل قدوم الانقاذ وزادت في ثلاثة عقود ماضية ضيق نظام الاخوان المسلمين كثيراً على النساء خاصة في حريتهم الشخصية حتى صارت الطرحة موجودة في الفضائيات والشارع العام بأمر قانون النظام العام وليس بأمر العرف والتقاليد .

وواصلت حلقات يلا نغني تم تسجيلها قبل رمضان وياريت الناس تركز في جوهر الفكرة بعيداً عن التدخل في حرية الآخرين.

نصرة عبدالله

الخرطوم:(كوش نيوز)