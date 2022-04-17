شاهد بالفيديو: (إذا لم تستحي فأفعل ما تشاء) قُبل وأحضان رومانسية في رمضان بين شاب وشابة يثيران ضجة بالسوشيال ميديا





تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي مقطع فيديو ظهر من خلاله شاب وشابة يتبادلان القُبل والأحضان الرومانسية بطريقة مثيرة أشعلت منصات التواصل.



وبحسب متابعات محررة (كوش نيوز) فقد أبدى رواد مواقع التواصل الإجتماعي تضجرهم من مافعله الشاب رفقة الفتاة واعتبروا ما قاموا “قلة أدب” وعدم حياء بدأ بالظهور في المجتمعات السودانية بجانب عدم رقابة الأهل على أولادهم ومايقومون به بل أصبح الكل يبحث عن الشهرة والمال بأي وسيلة كانت.

الخرطوم:(كوش نيوز)