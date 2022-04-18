شاهد بالفيديو.. فتيات سودانيات يجبن على السؤال الغامض: لماذا ينجذب البنات للرجل (الشوقر دادي؟)





استنطقت مذيعة سودانية عبر إحدى القنوات التي تعمل على مواقع التواصل الاجتماعي بعض الفتيات في الشارع العام حول السؤال المهم والذي أصبح حديث السوشيال ميديا وهو (لماذا ينجذب البنات للرجل (الشوقر دادي؟).

ووفقاً لمتابعات محررة موقع النيلين فقد جاءت إجابات الفتيات متشابهة بالنسبة للرجل الشوكر دادي ومعنى الكلمة حسبما فسرت بعض المتابعات هو الرجل صاحب الخمسين عام فما فوق والمتمكن مادياً.

حيث كشفت أكثر من فتاة مستاضفة أن البنات ينجذبن لهذا الرجل بسبب انفاقه على الفتاة وتوفيره لاحتياجاتها بفضل امكانياته الكبيرة.

كما ذكرن أن الرجل الشوقر دادي مريح في التعامل إضافة إلى أنه وواعي ومدرك وصاحب تجارب عكس الشاب الذي يصعب التعامل معه ومرهق بحسب ما فسرت إحداهن.

رندا الخفجي _ الخرطوم

النيلين