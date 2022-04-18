شاهد بالفيديو.. منافس رشدي الجلابي على مواقع التواصل (ادروب) يواصل اكتساح منافسه ويتمكن من قيادة سيارة كروزر 2021





أشعلت صفحات تنشط على مواقع التواصل الاجتماعي بالسودان الصراع بين المؤثر الشهير رشدي الجلابي ومنافسه الصاعد حديثاً (أدروب).

وبحسب رصد ومتابعة محررة موقع النيلين فقد تبادل الثنائي التصريحات قبل أيام بسخرية الجلابي من منافسه أدروب عبر مقطع فيديو وصف من خلاله رشدي الصاعد أدروب بأنه حديث عهد بالعاصمة.

ليرد عليه أدروب بقوة في مقطع قام بتصويره أكد فيه وبشهادة أحد الحضور أنه أتى العاصمة الخرطوم قبل رشدي الجلابي وتحداه بالمقابلة وجهاً لوجه.

أدروب الذي لمع اسمه مؤخراً ظهر في مقطع فيديو جديد وهو يركب على ظهر سيارة فاخرة من طراز لاند كروزر موديل 2021 وأخرى بموديل يسبقها, وقام بتشغيل محركها في دعاية لأحد أصحاب المحلات.

رواد مواقع التواصل الاجتماعي من جانبهم أشعلوا المنافسة بين الثنائي وقاموا بتداول الفيديو الذي رصدته محررة موقع النيلين وكتبوا عليه (أدروب عبر وتخطى رشدي الجلابي).

رندا الخفجي _ الخرطوم

النيلين