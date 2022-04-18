شاهد.. بطريقة ذكية.. ناشط سوداني يجسد كل مشاكل السودان في 4 صور قام بالتقاطها لنفسه ويحظى بتفاعلات خرافية





غزت صور لشاب وناشط سوداني مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة وحظيت على تفاعلات فاقت ال 5 ألف تفاعل خلال ساعات من نشرها.

وبحسب رصد ومتابعة محررة موقع النيلين فقد جسد الشاب من خلال الصور الأربعة كل المشاكل التي يعاني منها السودان وسكانه.

في الصورة الأولى ظهر الناشط وهو يعمل عداد الكهرباء وفوقه المروحة داخل الغرفة واقفة وهو ما يشير إلى معاناة أهل السودان من ارتفاع أسعار الكهرباء وقطوعاتها.

في الصورة الثانية ظهر وهو يحمل ساطورا في يده وجالس أمام (موتر) في إشارة إلى عصابات تسعة طويلة التي أصبحت مهدد حقيقي لأمن السودان.

في الصورة الثالثة ظهر وهو يدخل رغيفة في جيبه وحول جسده كمية من الحقن, وعلى يده هلال الزواج, وهو إشارة لإزمة الخبز والعلاج التي ضربت السودان إضافة لارتفاع تكاليف الزواج بالبلاد.

أما في الصورة الرابعة فقد ظهر وهو يحمل مسدس طلمبة وقود, وتفسيرها الارتفاع الكبير والهائل في أسعار البنزين والجازولين في السودان, كما ظهر الدولار في جميع الصور ما يشير إلى أن أزمة ارتفاع الدولار حاضرة مع كل الأزمات السابقة.

رندا الخفجي _ الخرطوم

النيلين