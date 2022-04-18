التنمية الاجتماعية بالخرطوم توجه بتسهيل معاملات المواطنين





شدد مدير عام وزارة التنمية الاجتماعية ولاية الخرطوم ، صديق حسن فريني، على ضرورة إحكام التنسيق بين ديوان الزكاة وإدارات الوزارة الداخلية ومؤسساتها بالمحليات من خلال الربط الشبكي والمعلوماتي بتسهيل الإجراءات والمعاملات التي يحتاج اليها المواطن لا سيما في مكافحة الظواهر السالبة وفي مقدمتها التسول.

والتقى مدير عام الوزارة، الأمين العام لديوان الزكاة بالولاية، مدينة محمد علي، في إطار عمليات التسليم والتسلم الميداني لإدارات وهيئات ومجالس الوزارة الخارجية.

ووجه فريني إدارة الرعاية الاجتماعية بإجراء دراسات وبحوث علمية للظواهر الاجتماعية السالبة لإيجاد حلول جزرية وعلمية لها، وأقر بوجود عدد من التحديات التي تواجه الولاية، وتحتاج لعين فاحصة في التعامل معها ومعالجتها.

صحيفة السوداني