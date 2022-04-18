وزارة الخارجية: العلاقة المستقرة مع جوبا قد تكون عاملاُ للتهدئة بأبيي





قال وزير الخارجية المكلف، علي الصادق، إن حالة العلاقات الجيدة والمستقرة بين الخرطوم وجوبا قد تكون عاملاً مساعداً في تهدئة الأوضاع في أبيي؛ مما يبعث الآمال في التوصل لحل سلمي متفق عليه.

واستقبل وزير الخارجية بالخرطوم، الأحد، المبعوثة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة للقرن الأفريقي، هنا تيتيه.

وبحث اللقاء القضايا التي تقع ضمن تفويض السيدة المبعوثة في مهمتها، خاصة الأوضاع في منطقة أبيي والسلام في جنوب السودان والعلاقات السودانية الإثيوبية، على ضوء الخلاف بين البلدين حول سد النهضة وفي منطقة الفشقة الحدودية.

وفيما يتعلق بسد النهضة ذكر الوزير المكلف للمبعوثة الأممية أن المفاوضات والحوار هما الحل الأمثل لتسوية الخلاف وتقريب وجهات النظر بين الأطراف الثلاثة.

وعن الخلاف الحدودي بين أثيوبيا أكد أن الفشقة أرض سودانية وعلى الإثيوبيين الكف عن ادعاء احتلال السودان لأراضيهم، قبل الدخول معهم في أي مفاوضات في هذا الشأن .

صحيفة السوداني