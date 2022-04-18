أصحاب العمل والغرف الزراعية يدفعان بخطة لانجاح الموسم الصيفي





أكد رئيس إتحاد أصحاب العمل هشام السوباط تبني الإتحاد لعملية تنفيذ خطة ودراسة إتحاد غرف الزراعة والإنتاج الحيواني بشقيها النباتي والحيواني لطرحها ومناقشتها مع أجهزة الدولة المختصة ذات الصلة بالقطاع الزراعي والإنتاج الحيواني لاعتمادها وتوفير الرعاية والدعم اللازم لها ليتم تنفيذها على أرض الواقع.

ويعكف إتحاد أصحاب العمل السوداني بالتنسيق مع لجنة تسيير إتحاد غرف الزراعة والإنتاج الحيواني على الدفع بخطة إسعافية عاجلة لإنجاح الموسم الصيفي تتضمن المعوقات والمشاكل الآنية التي تواجه الموسم الزراعي الصيفي والإحتياجات المطلوبة وفق أولويات تمكن من تجاوز التحديات الماثلة وأهمها السياسات الداعمة للزراعة وقضايا التمويل وارتفاع تكلفة الإنتاج لمناقشتها مع وزارتي المالية والزراعة والبنك المركزي لإيجاد معالجات عاجلة لها في القطاعين المروي والمطري.

وأمن الإجتماع المشترك بين إتحاد أصحاب العمل برئاسة الأستاذ هشام السوباط بحضور نائبه لشئون الولايات بشارة سليمان نور والأمين العام للإتحاد د. الصادق سوار الذهب ونائبه محمد أحمد الزين ولجنة تسيير إتحاد غرف الزراعة ،أمن على أن الزراعة تمثل المخرج الوحيد لبناء إقتصاد حقيقي مما يتوجب الإهتمام بها والإستفادة من ظروف الأزمة الروسية الاوكرانية إقتصاديا .

واستعرض الاجتماع الذي ضم رئيس إتحاد غرف الزراعة والإنتاج الحيواني محمد صالح ود. مرتضى كمال الأمين العام ومنذر حمد النيل الأمين المالي بالإتحاد أهم القضايا والتحديات والمعاناة التي ظل يعانيها القطاع الزراعي من قضايا التمويل وارتفاع تكلفة التمويل والتخزين والتسويق والطاقة وتعدد الرسوم.

وأكدت لجنة تسيير إتحاد غرف الزراعة والإنتاج الحيواني وجود دراسة وخطة إستراتيجية مفصلة ذات أولويات ومراحل محددة للتنفيذ تتضمن المشاكل والمعوقات ومقترحات الحلول لكل نشاط زراعي أو إنتاج حيواني بالغرف المتخصصة بالإتحاد تحتاج فقط إلى سياسات وإجراءات داعمة وتسهيلات من الدولة .

سونا