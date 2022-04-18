لقاء بين”حميدتي ـ تيتيه” يبحث الأوضاع عدّة ملفات





دقلو، مع مبعوثة الأمين العام للأمم المتحدة للقرن الأفريقي هنا تيتيه الأوضاع في منطقة أبيي، السلام في جنوب السودان، قضية الحدود مع إثيوبيا وملف سدّ النهضة.

والأثنين، استقبل نائب رئيس مجلس السيادة محمد حمدان دقلو، المبعوثة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة للقرن الأفريقي، هنا تيتيه.

وعبّر دقلو، عن تقديره للجهود التي تبذلها الأمم المتّحدة في السودان والمنطقة، والدور الذي يمكنّ أنّ تؤدّيه في حلّ الكثير من القضايا التي تواجه منطقة القرن الأفريقي.

وأمنّ حمدان على أهمية الحوار كمبدأ أساسي لحل الخلافات بين الدول الثلاث السودان ومصر وإثيوبيا، بشأن سد النهضة.

باج نيوز