رسمياً .. إجازة هيكل راتبي جديد لأساتذة الجامعات





أصدر مجلس الوزراء قرار بإجازة هيكل الراتبي لأعضاء هيئة التدريس و الباحثين بالجامعات الحكومية.

و قالت وزارة التعليم العالي إن القرار جاء وفق مقترح اللجنة الفنية لدراسة تحسين شروط خدمة أعضاء هيئة التدريس بالجامعات الحكومية مبينةً أنه سيراجع خلال موازنة العام 2023 وصولاً إلى الهيكل الراتبي الأنسب.

و دعا محمد حسن دهب ؛ وزير التعليم العالي والبحث العلمي المكلف أساتذة الجامعات لقبول الهيكل الجديد و الانخراط في العملية التعليمية حتى يدرك الطلاب ما فاتهم مشيراً إلى أن الخطوة جاءت بعد مداولات مستفيضة بين وزارة التعليم العالي و البحث العلمي و وزارة المالية والتخطيط الإقتصادي والمجلس السيادي.

و أعرب دهب عن أمله في تحقيق الاستقرار للأستاذ الجامعي و الباحثين و الطلاب متمنياً أن تشهد مؤسسات التعليم العالي الحكومية استقراراً في الفترة القادمة.

و نصَّ القرار على أن تلتزم وزارة المالية بزيادة الدعم الشهري لميزانية وزارة التعليم العالي ليصل إلى (80) مليار جنيه شهرياً.

باج نيوز