الكشف عن بيع مواعين تتبع للنقل النهري كـ”خردة”





كشف مهندس تصميم سابق بهيئة النقل النهري للمحكمة اليوم، عن بيع مواعين النقل النهري بمينائي كريمة وبحري كـ”خردة” وذلك بعد خصخصتها.

ويواجه وزير المالية بالعهد البائد علي محمود عبد الرسول، ووزير الدولة بالمالية الأسبق أحمد مجذوب، ومدير الشركة السودانية للنقل النهري السابق صلاح الدين إدريس، ومدير شركة النيل للنقل النهري عبد العظيم الرفاعي، الإتهام على ذمة مخالفات في بيع أصول هيئة النقل النهري المملوكة لحكومة السودان.

وأكد شاهد الاتهام الثاني للمحكمة، أن عدداً من مواعين هيئة النقل النهري بعد تخصيصها بميناءي (الخرطوم بحري وكريمة) تم ترحيلها للخرطوم وجزء منها تم بيعه كـ”خردة”.

وقال المهندس لدى مثوله أمام المحكمة الخاصة والمنعقدة بمحكمة جنايات الخرطوم شمال برئاسة القاضي حامد صالح حامد، إنه تم تعيينه للعمل بهيئة النقل النهري منذ العام 1980م، وتدّرج بالعمل فيها كمهندس تصميم ومن ثم تبوأ منصب مدير الدائرة الفنية ما بين الأعوام (2002- 2004م)، موضحاً للمحكمة أن عمله يتمحّور حول وضع التصميمات الفنية للهيئة الشاكية تتعلّق بوضع التصميمات لجميع الوحدات العامة والتي تتمثل في (الجرارات والماكينات والصنادل) وكل ما هو في البحر- على حد قوله، منوهاً إلى أنه لا علاقة له بأي أعمال تتعلّق بخصخصة النقل النهري.

صحيفة الصيحة