يصدم برشلونة ويمنح ريال مدريد فرصة الاحتفال مبكرا بلقب الدوري الإسباني





حقق نادي قادش مفاجأة كبرى وهزم برشلونة 1-صفر في ملعب كامب نو، ليحرم النادي الكتالوني من آمال تقليص الفارق مع الغريم ريال مدريد المتصدر.

وجاءت خسارة برشلونة بعد أيام من خروجه المدوي من ربع نهائي الدوري الأوروبي بخسارة على ملعبه أمام آينتراخت فرانكفورت الألماني 3-2، وسط حضور 30 ألف مشجع ألماني في ملعب كامب نو.

وفي ختام المرحلة الـ32 من الدوري الإسباني لكرة القدم، نجح نادي قادش في الصمود أمام المحاولات المتكررة للاعبي برشلونة، وخطف الحارس جيبريماس ليدسما الأضواء بتصدياته الموفقة التي منحته لقب أفضل لاعب في المباراة.

وكان برشلونة الطرف الأفضل من حيث الاستحواذ والضغط الهجومي خلال الشوط الأول لكنه لم ينجح في استغلال الفرص المبكرة، ليعاني بعدها من التكتل الدفاعي لقادش وينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي.

واختلفت الحال في الشوط الثاني، حيث شهد قادش صحوة هجومية وتعززت ثقته بشكل كبير بعد هدف التقدم الذي سجله لوكاس بيريز في الدقيقة 47.

وبعد الهدف باتت المحاولات الهجومية سجالا بين الفريقين وأهدر قادش أكثر من فرصة حقيقية لتعزيز التقدم، كما تألق الحارس ليدسما بشكل كبير في التصدي لعدد من الكرات الخطيرة التي كانت كفيلة بقلب موازين المباراة لصالح برشلونة.

وبهذا الانتصار وضع قادش حدا لسلسلة من 7 انتصارات متتالية لبرشلونة في الدوري الإسباني.

ورفع قادش رصيده إلى 31 نقطة ليغادر مراكز الهبوط ويصعد إلى المركز الـ16، بينما تجمد رصيد برشلونة عند 60 نقطة في المركز الثاني بفارق 15 نقطة خلف ريال مدريد المتصدر وبفارق الأهداف فقط أمام أتلتيكو مدريد وإشبيلية، وتتبقى لبرشلونة مباراة مؤجلة.

الجزيرة نت