رد صادم للإعلامية السودانية “رفيدة ياسين” للمُهنئين لها بارتداء الحجاب!





ردت الإعلامية السودانية بقناة العربية، برد وصف بالصادم على المهنئين لها بارتداء الحجاب، قائلة بأن الله أكرمها بأداء العمرة، إلا أنها لم تعلن بعد ارتداء الحجاب، رافضة من يحدد لها اختياراتها.

وقالت رفيدة ياسين وفق ما نقلت عنها أخبار المشاهير : “أنا لابسة طرحة لأني في مكة المكرمة وفي محيط المسجد الحرام وربنا أكرمني بأداء العمرة بس ما أعلنت إني تحجبت ممكن أقبل نصيحة بطريقة محترمة، أو دعاء بس ما بقبل انه تتحدد لي اختياراتي من الآخرين لأني صاحبة القرار فيما يخصني.

ولاقت صور نشرتها مذيعة قناة العربية الحدث رفيدة ياسين، ظهرت فيها مرتدية الحجاب، أثناء تغطية بمكة المكرمة، ردود فعل واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي، وعلق كثيرون من متابعيها بصفحتها الرسمية بالدعاء لها، وتقديم النصح بإلاستمر في ارتداء الحجاب.

الخرطوم: (كوش نيوز)