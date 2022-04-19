منصور الهادي: حذرنا القطريين من سوء الطرح الذي تقدمه قناة الجزيزة





للأسف وقع ماكنت أخشاه…. حذرنا القطريين من سوء الطرح الذي تقدمه قناة الجزيزة …

الااااان…

الحكومة الروسية تحذر وسائل الإعلام العربية وتطالبها بوقف حملاتها الإعلامية ضد روسيا…

وزير الخارجية الروسي لابروف اتهم وسائل إعلام عربية بستخير مادتها الإعلامية ضد روسيا ولصالح أوكرانيا…

قصة بوتشا التي عرضتها قناة الجزيرة وكانت سبب في فشل المفاوضات في تركيا يبدو أنها اغضبت الجانب الروسي…

قبل أيام خرجت مندوبة الولايات المتحدة الأمريكية في مجلس الأمن وقالت:

اين سيهرب الروس من تقارير قناة الجزيزة..!!

فرحت قناة الجزيرة بالمقال وصدرته على عنواينها الإخبارية

وقلنا انه تصريح سيفتح أبواب الجحيم علي قطر خصوصا وأنها تستقبل محفل رياضي مهم وحساس هو كأس العالم يتطلب منها أن تبتعد الان عن كل ما يجلب لها المشاكل..

خصوصا بعد حادثة القتل الإرهابية التي حدثت داخل أمريكا قبل أيام مما يشير أن حربا من نوع خاص ستتضرب بعض المدن …

اليوم الروس أعلنوا بصورة رسمية المواجهة مع قنوات عربية يتهمونها بالمولاة للولايات المتحدة الأمريكية والعمل لصالح أوكرانيا كمراسليين حربيين..

بالطبع المقصود

قناة الجزيرة(قطر) …

واسكاي نيوز عربية(الإمارات) ..

قبل قليل..

علي قناة اسكاي نيوز عربية ظهرت مذيعة الأخبار وكأنها أوكرانية وهي تقارع احد المستضافين من داخل موسكو الحجة

والذي قال لها :

لماذا لم تنقل القنوات العربية الفيديوهات التي عرضتها موسكو لجنود أوكرانيين وهم ينقلون جثث في بوتشا لإعداد مسرح جريمة لاوجود لها

صراحة..

المذيعة لم تكن متوازنة وصبت الزيت على النار بحوارها الغير محائد وتشنجها الواضح …

مع العلم..

ان الروس اليوم فقدوا طراده مهمة جدا غرقت في البحر الأسود يقول الأوكرانيين انهم استهدفوها بصاروخ بعيد المدى يبدو أنه وارد حلف الناتو…

حلف الناتو حذر روسيا أن الأسلحة المنقولة كدعم لجيش الأوكراني إذا تم اي استهداف لها خارج الأراضي الأوكرانية يعني تدخل حلف الناتو في الحرب حسب المادة (٥) من قانون الحلف..

أضف إلى ذلك.. تصريح

بوتين الخطير جدا والذي قال فيه إنه قد يستهدف مؤسسات القرار داخل العاصمة كييف اي الوزارات السيادية الأوكرانية وسكك الحديد والكهرباء ومقر إقامة الرئيس زلينسكي…

الوضع يمضي إلى الأسوأ

وقطر والإمارات حشرتا أنفسهم تحت أقدام الفيلة..

لابرووف ليس هو التوم هجو يا احمد طه وفوزي بشرى وعزمي بشارة

الشعب القطري يستحق العيش بسلام بعيداََ عن تفلتات اجانب قناة الجزيرة…

وربنا يجيب العواقب سليمة…

( منصور الهادي)