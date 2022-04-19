شاهد بالفيديو.. خلال استقبالها بمنزل الكاردينال.. الممثلة المصرية داليا البحيري تتغنى بالأغنية السودانية (الليلة بالليل نمشي شارع النيل) والجمهور السوداني: (لو مشيتي كلنا بنمشي وراك)





شهد منزل رجل الأعمال السوداني ورئيس نادي الهلال بضاحية قاردن سيتي بالعاصمة السودانية الخرطوم أمس الأحد احتفالية أقامها الكاردينال احتفاء بالفنانة المصرية داليا البحيري حضرها نجوم الفن والإعلام بالبلاد.

الفنانة المصرية الشهيرة حضرت لتصوير حلقة لصالح قناة البلد المملوكة للكاردينال سيتم بثها خلال أيام عيد الفطر المبارك.

وبحسب متابعات محررة موقع النيلين فقد حظيت البحيري باستقبال كبير من نجوم الفن تقدمهم الدكتور عبد القادر سالم والفنان كمال ترباس والفنان جمال فرفور, إضافة لعدد كبير من الإعلاميين.

وتفاعلات الممثلة المعروفة من الإعلاميين المتواجدين, حيث ظهرت في مقطع فيديو رصدته محررة موقع النيلين وهي تقف مع المذيع حذيفة والإعلامية داليا اليأس وتتغنى مع الثنائي بالأغنية (الليلة بالليل نمشي شارع النيل).

جمهور مواقع التواصل الاجتماعي تفاعل مع ترديد الممثلة المصرية للأغنية السودانية وحفظها لها, حيث مازحها أحد المعلقين (لو مشيتي شارع النيل كلنا بنمشي وراك).

رندا الخفجي _ الخرطوم

النيلين