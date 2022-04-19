بالفيديو.. شاهد كيف أجابت الإعلامية شهد المهندس على سؤال (ممكن تتزوجي من غير شيلة؟)





أعادت صفحات تنشط على عملاق مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك نشر مقطع فيديو من مقابلة أجريت من المذيعة والإعلامية السودانية الشهيرة شهد المهندس.

وبحسب ما رصدت محررة موقع النيلين فقد تم طرح سؤال هام وصعب على المذيعة في المقابلة التي مرت عليها عدة سنوات.

السؤال الذي طرحه المذيع على الإعلامية الشهيرة (ممكن تتزوجي من غير شيلة) لتنفجر شهد المهندس ضاحكة وترد بجملة واحدة (ليه الأسئلة الصعبة دي كدة).

ووفقاً لمتابعات محررة موقع النيلين فإن إعادة الفيديو جاء بسبب نقاشات طويلة دارت داخل مواقع التواصل الاجتماعي في الأيام الماضية بين الشباب والفتيات حول قبول بعض الراغبات في العفاف بالزواج بدون تكاليف.

رندا الخفجي _ الخرطوم

النيلين